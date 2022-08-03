Муж покойной Русланы Писанки раскрыл необычное имя артистки при крещении

Игорь Исаков попросил о последней дани уважения для легендарной украинки.
Вдовец актрисы и телеведущей Русланы Писанки, бизнесмен Игорь Исаков сообщил, что во вторник, 2 июля, в немецком городе Кайзерслаутерн состоялось первое прощание с артисткой.
Исаков на своей странице в Facebook отмечает - это не было погребение, а лишь первый обряд об упокоении души Писанки. Также он раскрыл ранее неизвестный факт о жене.
При крещении Руслана получила второе имя - Руфина, что в переводе с латинского означает рыжая, золотисто-желтая. Об этой подробности вдовец упомянул неспроста.
Он попросил поклонников таланта блистательной актрисы не оставаться в стороне, а поставить свечку за упокой ее души.
"Имя Русланы при Крещении – Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу ((( спасибо всем... РS. Друзья, и еще напоминаю... Это не похороны в Германии, это прощание в месте, где она вынуждена была проживать последние ее дни. Похороны состоятся в Киеве (!), когда смогу привезти ее домой..." - рассказал вдовец Писанки.
Смерть Русланы Писанки
Напомним, Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.
Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.
В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.
Также стало известно, что тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве. Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно.
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