Муж покойной Русланы Писанки раскрыл необычное имя артистки при крещении

Игорь Исаков рассказал, как назвали Руслану Писанку при крещении / Facebook/Igor Isakov

Вдовец актрисы и телеведущей Русланы Писанки, бизнесмен Игорь Исаков сообщил, что во вторник, 2 июля, в немецком городе Кайзерслаутерн состоялось первое прощание с артисткой.

Исаков на своей странице в Facebook отмечает - это не было погребение, а лишь первый обряд об упокоении души Писанки. Также он раскрыл ранее неизвестный факт о жене.

При крещении Руслана получила второе имя - Руфина, что в переводе с латинского означает рыжая, золотисто-желтая. Об этой подробности вдовец упомянул неспроста.

Он попросил поклонников таланта блистательной актрисы не оставаться в стороне, а поставить свечку за упокой ее души.

"Имя Русланы при Крещении – Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу ((( спасибо всем... РS. Друзья, и еще напоминаю... Это не похороны в Германии, это прощание в месте, где она вынуждена была проживать последние ее дни. Похороны состоятся в Киеве (!), когда смогу привезти ее домой..." - рассказал вдовец Писанки.

Смерть Русланы Писанки

Напомним, Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве. Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно.

Другие новости: