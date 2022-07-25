"Ей было очень плохо": муж Русланы Писанки признался, как они узнали о смертельной болезни актрисы

Игорь Исаков и Руслана Писанка / 1+1

Муж украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков, которой не стало на 57-м году жизни 19 июля, раскрыл, почему актриса никому из коллег, друзей и поклонников не рассказывала о своих проблемах со здоровьем.

Артистка молчала не только о своем тяжелом заболевании, но и о состоянии матери, которая умерла в конце февраля этого года.

Игорь Исаков признался, что Руслане пришлось хоронить самого близкого человека по видеосвязи, поскольку тогда она уже находилась в Германии из-за начала полномасштабной войны.

"Несмотря на трудности и сильные боли, спровоцированные раком, Руслана продолжала улыбаться и до последнего скрывала свои проблемы", - говорит муж актрисы в интервью Ростиславу Калацинскому.

"Руслана не могла этого сказать, просто потому, что она никогда в жизни ничего ни у кого не просила, во-первых. Во-вторых, даже когда ей было очень больно, она всегда улыбалась и всегда была оптимистом. Никто вообще не мог понять, что у нее тяжело на душе. Мы все люди, бывают проблемы, боль. Тем более та боль, которая была в последние дни у Русланы, и я видел, как она ее маскировала. Дней за 7 перед смертью я возил ее в офисы, потому что в Германии нужно было постоянно где-то регистрироваться, мы сдавали отпечатки пальцев на ID. Она очень плохо себя чувствовала, но "я должна там быть, ничего меня не остановит", она заматывала какой-то платочек, какой-то парик, чтобы никто ничего не понял и не догадался. Я держал ее за руку и чувствовал, что она вся сжата от боли, но она терпит", – поделился мужчина.

Писанка очень хотела, чтобы все ее запомнили открытой, счастливой и с улыбкой на лице, убежден вдовец.

Как Писанка узнала о страшной болезни

По словам Исакова, рак у звезды диагностировали довольно поздно. Любые симптомы, которые свидетельствовали о болезни, списывались на обычную усталость и стресс.

"В последнее время у Русланы появился телевизионный проект, за который она сильно переживала, потом известие о болезни мамы очень выбило из колеи. Руслана снималась в кино, играла в спектаклях, только чтобы все эти реалии были подальше. Мы все проблемы списывали на общую усталость", – прокомментировал муж покойной легенды украинского телевидения.

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