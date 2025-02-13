Потап вышел на связь после скандального интервью Дудю

Кратко:
- Потап появился в сети
- Что он сделал
Украинский рэпер и продюсер Потап, который уже почти три года живет за границей и дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю, вышел на связь.
Однако это случилось не с целью оправдаться за разговор с россиянином во время полномасштабной войны с Россией, а с целью продвинуть свой новый образ. В частности, он опубликовал "смешной" видеобатл с "другом" Алмазом.
Ролик проходил на новой странице Потапа в Instagram под сценическим именем Славик Балаган.
Между тем, комментаторы не оценили даже шуточное видео и многие стали высказываться довольно жестко в адрес Потапа.
"Заочная Тероборона", "В чем прикол этих видео? Все однотипные, без динамики, развития идеи. Это чтобы уж все точно запечатлели в уме, что эти дяди – списанный материал?" - пишут они.
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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