Потап вышел на связь после скандального интервью Дудю

Потап не снизошел до пояснений, а просто записал новое развлекательное видео.

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Потап вышел на связь после интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Кратко:

Потап появился в сети

Что он сделал

Украинский рэпер и продюсер Потап, который уже почти три года живет за границей и дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю, вышел на связь.

Однако это случилось не с целью оправдаться за разговор с россиянином во время полномасштабной войны с Россией, а с целью продвинуть свой новый образ. В частности, он опубликовал "смешной" видеобатл с "другом" Алмазом.

видео дня

Ролик проходил на новой странице Потапа в Instagram под сценическим именем Славик Балаган.

Между тем, комментаторы не оценили даже шуточное видео и многие стали высказываться довольно жестко в адрес Потапа.

"Заочная Тероборона", "В чем прикол этих видео? Все однотипные, без динамики, развития идеи. Это чтобы уж все точно запечатлели в уме, что эти дяди – списанный материал?" - пишут они.

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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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