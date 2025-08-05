Потап впервые заговорил о ребенке от Насти Каменских - детали

Кратко:
- Потап дал новое интервью
- Планирует ли он еще детей
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал жить за границу, признался, планирует ли он с Настей Каменских детей.
В интервью российской актрисе Татьяне Лазаревой Потап отметил, что они над этим работают.
"Нет, мы в процессе. Мы – в процессе. Процесс. Нам нравится процесс. Мы работаем", – сказал беглец.
Смотрите видео интервью Потапа:
Первый брак Потапа
Напомним, ранее Потап был женат с продюсером Ириной Горовой, в браке с которой у них родился сын Андрей. Несмотря на то, что пара рассталась, Потап продолжает общаться с сыном и принимает активное участие в его воспитании. Также Андрей приезжает к отцу за границу, где проводит много времени.
Также Потап сообщал, что именно он виноват в разводе с Горовой и продолжает общаться с ней по поводу воспитания и обеспечения сына.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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