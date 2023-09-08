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Потап показал подросшего сына и поздравил его с особым праздником

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 10:45 обновлено 8 сентября, 10:47
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Продюсер Потап поздравил сына Андрея с особым праздником и на недавней фотографии показал, как отпрыск заметно повзрослел.
Потап, сын
Потап поздравил сына с 15-летием / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский продюсер и рэпер Потап (Андрей Потапенко) душевно поздравил с днем рождения своего сына Андрея с 15-летнием ‒ выложив в Сеть недавнее фото с отпрыском.

"15 лет! Сын! Люблю тебя! Только вперед и вверх! С днем рождения, сын", — подписал Потап снимок.

Продюсер также показал, как играл с заметно подросшим сыном в баскетбол.

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Бывшая жена Потапа и мать Андрея, продюсер Ирина Горовая тоже мило поздравила сына с днем рождения.

"Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Спасибо тебе за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом", — написала она.

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Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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Потап Ирина Горовая Алексей Потапенко
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