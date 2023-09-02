"Дело начиналось с семейного бизнеса": Бывшая Потапа рассказала о том, как разорвала с ним отношения

Коммерсант и гендиректор музыкального лейбла Pomitni Ирина Горовая рассказала о том, как расходилась со своими супругом и бизнес-партнером, рэпером Потапом. Свою позицию она высказала в интервью Forbes Ukraine.
"Мы максимально сосредоточились на дистрибуции. Раньше мы были инвестиционной компанией, которая полностью инвестировала в артистов. Сейчас мы бережем наши деньги и приглашаем артистов на разные услуги. Надеюсь, что буду меньше инвестировать, а больше зарабатывать. Наше дело с Потапом начиналось с семейного бизнеса. После развода договорились работать вместе. Я думаю, что если бы даже не было полномасштабного вторжения, то мы все равно как-то договорились бы, разошлись. Может быть, на других условиях. Наше сотрудничество пришло к логическому завершению. Если вас с партнером ничего не объединяет, кроме вещей, которые вы делали в прошлом", ‒ сказала она.
По ее словам, сейчас Потапенко занимается бизнесом в сфере криптовалют
"Вторжение немного ускорило это. Мы разъехались, я всегда знала, что у меня будет бизнес в Украине. Алексей решил идти другом путем. У него есть что-то по крипте. И думаю, он туда максимально вкладывает энергию. В 2022 году мы встретились, поговорили, поняли, что нас ничего не объединяет. Остался наработанный каталог. То, что произошло с Pomitni, это мой путь, команда, инвестиции", — подытожила Горовая.
Также сообщается, что еще в 2022 году Горовая завершила сотрудничество с бывшим мужем Потапом в рамках их продюсерского центра MOЗGI GROUP. А в 2023 компания была переименована в Pomitni. Сейчас лейбл сотрудничает с Надей Дорофеевой, Otoy, Анной Тринчер и многими другими артистами.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
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