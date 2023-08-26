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Астафьева рассказала, почему ее заблокировали в Сети Потап и Лобода

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 14:37 обновлено 26 августа, 14:37
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Певица Даша Астафьева, которая критиковала Лободу и Потапа, заявила, что коллеги по шоу-бизнесу ее заблокировали в мессенджерах..
Астафьева, Лобода
Астафьева рассказала, что Лобода и Потап заблокировали ее в соцсетях / коллаж Главред, фото УНИАН

Как считает известная украинская поп-певица, бывшая солистка герлз-бенда "NikitA" и волонтер Даша Астафьева, вряд ли поп-певице Светлане Лободе удастся вернуть себе расположение украинцев ‒ после ее многолетней успешной карьере в стране-агрессоре РФ. Об этом она рассказала в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".

"Вы посмотрите как Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее тут насильно любить", ‒ сказала Астафьева.

"Не только про Потапа и Лободу. Ты много про кого высказываешься. Кто из коллег тебя заблокировал?", — спросила у певицы журналистка-интервьюерка.

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"Ну те, кого вы называли меня и заблокировали. Не угрожали. Недавно мне написала продюсер, и попросила не говорить об артистах", — ответила Даша. И добавила, что ее очень раздражают вечеринки в ночных клубах во время войны.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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Светлана Лобода Потап Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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