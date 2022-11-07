Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают поклонники / скриншот

Актер Сергей Безруков, который ранее поддержал военное вторжение России в Украине, изменился до неузнаваемости.

На своей страничке в Instagram он опубликовал свежее фото, которы ввел поклонников в ступор.

На фото Безруков выглядит уставшим и сильно похудевшим. Кроме того, актер предстал с усами и бородкой. Подписчики сразу заметили изменения во внешности любителя путинского режима.

"Бородка делает старше, уберите", "Не узнали – богатым будете, совершенно другой человек", "Сергей, а я вас не узнала", "Вы очень похудели, Сергей!", "Надеюсь, со здоровьем все хорошо!", - писали в комментариях под постом.

Сергей Безруков / скриншот

Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

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