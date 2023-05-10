После трагического выкидыша: известная украинская певица беременна

СолоХа долго не решалась показать миру свой животик, потому что в ее памяти все еще свежи воспоминания о потере ребенка.

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СолоХа сообщила о беременности / instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) прошлой весной пережила настоящую трагедию для каждой матери - из-за стресса на фоне полномасштабной войны в Украине, она потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

Откровенно рассказать про свое горе Солоха смогла лишь осенью, так как переживала утрату очень болезненно. В последнее время поклонники также стали замечать, что всегда откровенная певица стала более скрытной.

И для такой скрытности у Балашовой была вполне веская причина: в эксклюзивном интервью для ЖВЛ артистка рассказала, что снова беременна, и показала уже заметно округлившийся животик.

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"Я чувствую себя женщиной на миллион процентов. Я счастлива вопреки всему происходящему, потому что у меня особое положение. Я беременна, уже пятый месяц, и я очень долго это скрывала, потому что я очень боялась, и предыдущий опыт у меня был, к сожалению, не очень... хороший. Для меня самый большой подарок – это здоровый ребенок, чтобы роды прошли легко, чтобы я выносила… Потому что первые три месяца были очень сложными, у меня был тяжелый токсикоз", - признается СолоХа.

Также певица рассказала, что столкнулась с детской ревностью - ее семилетняя дочь Арианна сперва восприняла будущего малыша, как угрозу, переживала, что теперь родители будут любить меньше. Однако, уверяет Балашова, этот кризис им удалось преодолеть.

Смотрите первые кадры сияющей от счастья певицы СолоХи в долгожданной для нее роли:

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