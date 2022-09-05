Известная украинская певица потеряла ребенка во время войны

СолоХа потеряла ребенка - у певицы случился выкидыш / instagram.com/soloha_official

Украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под псевдонимом СолоХа, в интервью для Славы Демина призналась, что потеряла ребенка на ранних сроках беременности.

Артистка рассказала, что во время войны узнала о беременности. Она мало кому об этом рассказывала, хотела подождать три месяца, чтобы убедиться, что с плодом все в порядке.

Однако весной у нее случился выкидыш. "Это для меня было сакральное. Как говорят - три месяца переживаешь, тогда уже все будет хорошо. Наиболее тяжелые - это три месяца, когда плод формируется. Я ждала три месяца и потом уже хотела рассказать. Я об этом узнала в 10 утра, когда была на приеме у врача. Я была сама. Я не понимала, что делать, у меня был взрыв мозга", - поделилась своей болью СолоХа.

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Она призналась, что тяжело переживала утрату. Певица даже пыталась утопить свое горе в алкоголе, но это не принесло облегчения. Балашова считает, что причиной выкидыша могли стать ее многочисленные нервные срывы из-за войны.

"Честно говоря, я не знала как пережить. Я просто купила бутылку вина и сама ее выпила. Потому что я не знала как мне разрядиться. ... Сейчас я не беременна. К сожалению, я потеряла ребенка, потому что у меня были нервные срывы. Я уже всю эту ситуацию выплакала. Длительное время я приходила в себя. Очень тяжело, но произошло как произошло. Я думаю, что это от стрессов", - рассказала артистка.

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