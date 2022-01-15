Известная украинская певица в одних трусиках искупалась в проруби на трескучем морозе

Артистка продемонстрировала крепкие нервы и крепкую грудь.
Певица Тереза Балашова, которая выступает под псевдонимом СолоХа, имеет весьма необычное хобби, достойное звания самой спортивной певицы Украины, которое она с гордостью носит.
Утонченная девушка, похожая на куколку, любит нырять в прорубь.
Купания она начинает еще в первых числах ноября, когда температура воздуха начинает опускаться к нулю.
Захватывающее видео своих зубодробительных водных процедур СолоХа выложила на своей странице Instagram.
На коротком ролике Балашова скидывает с себя полотенце и остается в одних трусиках. Прикрывая обнаженную грудь одной рукой, она ныряет в прорубь с головой. Судя по подписи к фото: "Сегодня теплее, чем вчера", подобные приключения для СолоХи - обычное дело.
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Ранее протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике.
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