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Известная украинская певица в одних трусиках искупалась в проруби на трескучем морозе

15 января 2022, 02:53
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Артистка продемонстрировала крепкие нервы и крепкую грудь.

СолоХа - закаленная певица / instagram.com/soloha_official

Певица Тереза Балашова, которая выступает под псевдонимом СолоХа, имеет весьма необычное хобби, достойное звания самой спортивной певицы Украины, которое она с гордостью носит.

Утонченная девушка, похожая на куколку, любит нырять в прорубь.

Купания она начинает еще в первых числах ноября, когда температура воздуха начинает опускаться к нулю.

Захватывающее видео своих зубодробительных водных процедур СолоХа выложила на своей странице Instagram.

На коротком ролике Балашова скидывает с себя полотенце и остается в одних трусиках. Прикрывая обнаженную грудь одной рукой, она ныряет в прорубь с головой. Судя по подписи к фото: "Сегодня теплее, чем вчера", подобные приключения для СолоХи - обычное дело.

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Ранее протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике.

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