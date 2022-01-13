Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике

Артистка покоряет пляжи Шри-Ланки красотой своего тела и пения.
Украинская певица и участница проекта Голос страны Кристина Соловий отправилась на зимние каникулы на Шри-Ланку.
Там, по словам артистки, она намерена выяснить, чьи же птицы красивее поют. А пока эксперимент продолжается, девушка наслаждается необъятным океаном, белым песком и жарким солнышком.
Наслаждаясь отдыхом, Соловий делится с поклонниками захватывающими снимками с Цейлона.
На одном из таких девушка предстала в голубом клетчатом купальнике без бретелек.
Певица продемонстрировала идеальную форму - подтянутое тело, бесконечно длинные ножки и плоский животик.
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