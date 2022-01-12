Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, как выглядела в 12 лет до титулов и популярности

На юношеском фото модели едва ли можно узнать ту роскошную красотку, в которую она превратилась со временем.
Мисс Украина Вселенная, модель Анна Неплях показала, как выглядела в юношестве.
Девушка выложила фото, на котором она в 12-летнем возрасте позирует перед камерой на фоне стены. Наряд она "сочинила" сама - топ и набедренная повязка из платков с бахромой.
"Мне здесь 12 лет, я обожала наряжаться в тряпки и делать показ мод", - подписала снимок Неплях.
Сейчас ей 27 лет, и она выразила радость, что эта нескладная длинноногая девочка в прошлом может себе позволить сейчас носить самые красивые дизайнерские наряды в любой точке земного шара.
Анна Неплях делает успешную карьеру модели, которая пережила взлет благодаря участию в конкурсе Мисс Вселенная.
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