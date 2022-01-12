Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, как выглядела в 12 лет до титулов и популярности

Анна Неплях показала детское фото / instagram.com/neplyah

Мисс Украина Вселенная, модель Анна Неплях показала, как выглядела в юношестве.

Девушка выложила фото, на котором она в 12-летнем возрасте позирует перед камерой на фоне стены. Наряд она "сочинила" сама - топ и набедренная повязка из платков с бахромой.

"Мне здесь 12 лет, я обожала наряжаться в тряпки и делать показ мод", - подписала снимок Неплях.

Сейчас ей 27 лет, и она выразила радость, что эта нескладная длинноногая девочка в прошлом может себе позволить сейчас носить самые красивые дизайнерские наряды в любой точке земного шара.

Анна Неплях делает успешную карьеру модели, которая пережила взлет благодаря участию в конкурсе Мисс Вселенная.

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Анна Неплях в детстве / instagram.com/neplyah

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