MARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников

Мисс Украина-Вселенная в чулках и латексе раззадорила фанатов / instagram.com/neplyah

Мисс Украина-Вселенная Анна Неплях - девушка с универсальной внешностью, которой к лицу образы и "Мадонны", и "блудницы".

Девушка прекрасно адаптируется к любым стилистическим решениям и сейчас сверкает на подготовке к конкурсу Мисс Вселенная в Израиле.

Неплях выгодно выделается на фоне соперниц, ведь она прекрасно подготовлена и обладает поистине ангельской внешностью. Впрочем, на новом фото девушка показала себя совсем не ангелом.

Для фотосессии Неплях примерила черное латексное мини-платье с корсетом и черные чулки.

Девушка позирует в расслабленной позе, уверенно демонстрируя красоту фигуры, подчеркнутой крайне сексуальным платьем.

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Анна Неплях в образе миссис Смит / instagram.com/neplyah

В комментариях поклонники сравнили Неплях с Анджелиной Джоли в ее культовом смелом наряде из кинофильма Мистер и Миссис Смит. Однако "украинская версия" голливудской дивы по мнению фанатов ярче и круче:

"Анюта, либо ты выиграешь, либо мир забыл что такое красота".

"И кому такая красота достанется ❤️❤️❤️"

"Та ты шо! Огонь!"

"Красота страшная сила".

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Впрочем, хватает у Анны Неплях и хейтеров. Недавно девушку раскритиковали за платье для конкурса Мисс Вселенная - злопыхатели сравнили его с новогодней елкой времен президентства Януковича.

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