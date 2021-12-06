MARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников

Мисс Украина-Вселенная предстала в образе Анджелины Джоли из фильма Мистер и Миссис Смит.
Мисс Украина-Вселенная Анна Неплях - девушка с универсальной внешностью, которой к лицу образы и "Мадонны", и "блудницы".
Девушка прекрасно адаптируется к любым стилистическим решениям и сейчас сверкает на подготовке к конкурсу Мисс Вселенная в Израиле.
Неплях выгодно выделается на фоне соперниц, ведь она прекрасно подготовлена и обладает поистине ангельской внешностью. Впрочем, на новом фото девушка показала себя совсем не ангелом.
Для фотосессии Неплях примерила черное латексное мини-платье с корсетом и черные чулки.
Девушка позирует в расслабленной позе, уверенно демонстрируя красоту фигуры, подчеркнутой крайне сексуальным платьем.
В комментариях поклонники сравнили Неплях с Анджелиной Джоли в ее культовом смелом наряде из кинофильма Мистер и Миссис Смит. Однако "украинская версия" голливудской дивы по мнению фанатов ярче и круче:
"Анюта, либо ты выиграешь, либо мир забыл что такое красота".
"И кому такая красота достанется ❤️❤️❤️"
"Та ты шо! Огонь!"
"Красота страшная сила".
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Впрочем, хватает у Анны Неплях и хейтеров. Недавно девушку раскритиковали за платье для конкурса Мисс Вселенная - злопыхатели сравнили его с новогодней елкой времен президентства Януковича.
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