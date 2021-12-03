"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

В платье под названием Вышитый код Украины Анна Неплях будет бороться за победу в конкурсе красоты. Но не всем наряд пришелся по душе.
Украинцы жестко раскритиковали платье, в котором Мисс Украина Вселенная модель Анна Неплях будет представлять нашу страну на международном конкурсе в декабре 2021 года. Как его только не назвали - и "абажур", и "елка Януковича", и "корзинка с цветами для кладбища".
Традиционно в рамках конкурса Мисс Вселенная ежегодно проходит показ костюмов, несущих в себе символику страны, которую представляет участница.
Национальный костюм Анны Неплях называется Вышитый код Украины, говорится на странице Miss Universe Ukraine в Facebook.
Создала наряд дизайнер Наталья Шевчук. Каркасная юбка костюма украшена 25 пяльцами с вышивками — они символизируют регионы Украины, включая Донбасс и Крым. Все вышивки соответствуют традиционным орнаментам регионов.
Читайте такжеУчастница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица"Корсет костюма сплетен из натуральной лозы. Его фактура — дань распространенному в Украине искусству лозоплетения. Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует полотенце в процессе вышивания. Цветы на наплечной конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков", - говорится в сообщении.
В создании всех элементов национального костюма Анны Неплях было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 кг.
"В Украине особое место занимает традиционная вышивка (…) Вышивка действительно отличает наш народ, она – это наше личное и святое", — говорит о костюме дизайнер.
Однако украинцам явно не понравилось платье Неплях для конкурса Мисс Вселенная 2021. Пользователи оставили кучу ироничных комментариев под фото:
"Напомнило открытки СССР: мир, труд, май)))) не хватает летящего голубя над этим странным кругом/пяльцами"
"А хоть раз будет что-нибудь более приближенное к национальному костюму? А то как елка Януковича в кокошнике"
"Это к модели прикреплена фотозона"
"Если это конкурс на худший наряд, то это победа! Очень досадно, что мир увидит Украину такой"
Как сообщал Главред, ранее Мисс Украина Вселенная спровоцировала ДТП с участием трех машин.
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