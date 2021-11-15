"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье

Анна Неплях показала фигуру в откровенном платье / instagram.com/neplyah

Соблазнительная обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" 2021 Анна Неплях, которая уже успела оскандалиться из-за украинского языка, хорошо знает, что нравится ее подписчикам превыше всего. Неудивительно, что она регулярно выкладывает в сети горячие фото.

Не стал исключением ее последний пост. На нем модель позирует в откровенном платье. Образ не только подчеркивает красоту, но и позволяет каждому вполне насладиться соблазнительными формами нашей героини.

За считанные часы фотографии собрали тысячи лайков, а также множество комментариев. Поклонники Анны Неплях буквально засыпали ее комплиментами и воспевают гармоничную и чувственную красоту девушки.

"Настоящий пожар", "Идеальная", "Господи, какая женщина", "Муза, ты вдохновляешь каждого", "Нереально красивые фотографии", – пишут пользователи сети.

Анна Неплях примерила откровенное платье / instagram.com/neplyah

Анна Анна Неплях примерила откровенное платье / instagram.com/neplyah

Кто такая Анна Неплях

Анна Неплях с детства участвует в конкурсах красоты, звание "Мисс Украина Вселенная 2021" – пока самое большое ее достижение.

Неплях уже известна украинцам как одна из самых ярких участниц 10-го сезона шоу "Холостяк", где красавица пыталась построить отношения с пилотом и владельцем летной школы Максом Михайлюком, но победить не смогла.

Девушка активно развивает свой блог в инстаграме. У нее почти 300 тыс. подписчиков.

Ранее Главред писал, что "Мисс Украина Вселенная" и экс-участница шоу "Холостяк" Анна Неплях попала в дорожно-транспортное происшествие. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

При этом девушка уточнила, что с ней все в порядке. Никто из водителей не пострадал. А вот ее машина требует ремонта.