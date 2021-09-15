Подвинься, Астафьева! Известная певица и протеже Вакарчука снялась для Playboy

Кристина Соловий устала от образа хорошей девочки.
Украинская певица и участница шоу "Голос страны 3" Кристина Соловий имеет реноме "девушки с непростым характером, так как привыкла отстаивать свои принципы и говорить "нет" там, где остальные смущаются. Меж тем сценический образ девушки (во многом благодаря "Голосу") был скорее милым.
Тем удивительней стало появление Кристины на страницах журнала Playboy.
"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности – это мое личное возобновление независимости. … Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и, наконец, карьерой. Мое тело – мое дело", - так мотивировала свое решение о съемках для скандального журнала певица.
И, похоже, что Playboy не прогадали с выбором знаменитости для нового выпуска – под фотографиями Соловий мгновенно появилось множество хвалебных комментариев и вопросов о том, где и когда можно приобрести журнал.
"Солнышко, ты расчудесная", "Красивая птичка", "Богиня ты, вот и все!" - восторгаются свежими фото поклонники певицы.
Однако не обошлось и без негатива: некоторые комментаторы сочли появление Кристины Соловей в журнале Playboy лишь детским бунтарством:
"Кристинка решила стать плохой девочкой. Все это очень похоже на подростковый протест… в 28. Может просто пора взрослеть, а не разоблачать какие-то образы? А то сложилось впечатление, что она этим своим родителям хочет что-то доказать. По-детски это все как-то".