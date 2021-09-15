Подвинься, Астафьева! Известная певица и протеже Вакарчука снялась для Playboy

Кристина Соловий снялась в Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница шоу "Голос страны 3" Кристина Соловий имеет реноме "девушки с непростым характером, так как привыкла отстаивать свои принципы и говорить "нет" там, где остальные смущаются. Меж тем сценический образ девушки (во многом благодаря "Голосу") был скорее милым.

Фото: instagram.com/soloviyka

Тем удивительней стало появление Кристины на страницах журнала Playboy.

"Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности – это мое личное возобновление независимости. … Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и, наконец, карьерой. Мое тело – мое дело", - так мотивировала свое решение о съемках для скандального журнала певица.

Фото: instagram.com/soloviyka

И, похоже, что Playboy не прогадали с выбором знаменитости для нового выпуска – под фотографиями Соловий мгновенно появилось множество хвалебных комментариев и вопросов о том, где и когда можно приобрести журнал.

"Солнышко, ты расчудесная", "Красивая птичка", "Богиня ты, вот и все!" - восторгаются свежими фото поклонники певицы.

Фото: instagram.com/soloviyka

Однако не обошлось и без негатива: некоторые комментаторы сочли появление Кристины Соловей в журнале Playboy лишь детским бунтарством:

"Кристинка решила стать плохой девочкой. Все это очень похоже на подростковый протест… в 28. Может просто пора взрослеть, а не разоблачать какие-то образы? А то сложилось впечатление, что она этим своим родителям хочет что-то доказать. По-детски это все как-то".