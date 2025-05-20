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Дочь Елены Мозговой после каминг-аута засветила обручальное кольцо

Элина Чигис
20 мая 2025, 22:36
471
Зоя Мозговая рассекретила изменения в личной жизни.
Зоя Мозговая, Алена Мозговая
Зоя Мозговая показала избранницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Зоя Мозговая, Елена Мозговая

Кратко:

  • Зоя Мозговая приняла предложение возлюбленной
  • Где это случилось

Старшая дочь Елены Мозговой – Зоя Мозговая – рассказала радостную новость.

На своей странице в Instagram Зоя сообщила, что ей сделала предложение избранница и засветила красивое обручальное кольцо.

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Как стало известно, Мозговая сказала "да" на побережье Аравийского моря, она решила полностью открыть свое сердце возлюбленной.

Дочь Елены Мозговой с избранницей
Дочь Елены Мозговой с избранницей / фото: скрин instagram.com, Зоя Мозговая

"Мы сказали "да". Я не верила, что могу снова доверять, открыть свое сердце, быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – требует только правды. На этом берегу, под открытым небом Гоа, я шагнула. Не из страха потерять, а из желания быть настоящей, чтобы выбрать нас. Выбрать путь вместе", - написала Зоя.

Напомним, Зоя Мозговая совершила каминг-аут в июле прошлого года, а Елена Мозговая поддержала дочь и пожелала счастья.

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Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

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Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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