Дочь Елены Мозговой после каминг-аута засветила обручальное кольцо

Зоя Мозговая рассекретила изменения в личной жизни.

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Зоя Мозговая показала избранницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Зоя Мозговая, Елена Мозговая

Кратко:

Зоя Мозговая приняла предложение возлюбленной

Где это случилось

Старшая дочь Елены Мозговой – Зоя Мозговая – рассказала радостную новость.

На своей странице в Instagram Зоя сообщила, что ей сделала предложение избранница и засветила красивое обручальное кольцо.

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Как стало известно, Мозговая сказала "да" на побережье Аравийского моря, она решила полностью открыть свое сердце возлюбленной.

Дочь Елены Мозговой с избранницей / фото: скрин instagram.com, Зоя Мозговая

"Мы сказали "да". Я не верила, что могу снова доверять, открыть свое сердце, быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – требует только правды. На этом берегу, под открытым небом Гоа, я шагнула. Не из страха потерять, а из желания быть настоящей, чтобы выбрать нас. Выбрать путь вместе", - написала Зоя.

Напомним, Зоя Мозговая совершила каминг-аут в июле прошлого года, а Елена Мозговая поддержала дочь и пожелала счастья.

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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