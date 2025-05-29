После пощечины: что сделала Макрон со своим мужем перед президентом Индонезии

Брижит Макрон растрогала своим поступком.

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Брижит Макрон и Эммануэль Макрон - визит в Индонезию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Брижит Макрон

Вы узнаете:

Как прошел визит Макронов в Индонезию

Какие отношения у супругов

В последние дни в Сети много обсуждают отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит. А все из-за того, что на видео попал момент, где первая леди Франции дала пощечину мужу.

Как стало известно, во время официального визита Макрона в Индонезию, Брижит проявила любовь к супругу.

видео дня

В Джакарте супруги держались за руки, обнимались, а также Брижит поцеловала Эммануэля на глазах у Прабово Субианто.

Отметим, после публичных обсуждений пощечины, Эммануэль Макрон заявил, что это была всего лишь шутка.

"Мы просто дурачились. Этот момент превратили в едва ли не глобальный скандал", - отмечал президент Франции.

Смотрите видео, как Макрона публично ударила жена:

Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон / скрин

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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