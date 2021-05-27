После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті

Катерина Осадчая / Instagram

Катерина Осадчая посетила церемонию оглашения победителей конкурса красоты Mrs. Ukraine International, и засветила свой новый наряд для съемок будущего выпуска шоу Світське життя.

Осадчая поделилась в Instagram своими нарядами с открытия шоу Твій день а также с остальных мероприятий, а потом показала очень элегантный черно-белый наряд в стиле 60-х, в котором снимала новый выпуск своего шоу.

Осадчая предупредила, что новый выпуск выходит традиционно в субблту в 23-50 и это будет 29 мая.

"В любой ситуации работай :) наверное, сейчас самый горячий съемочный время за последние полгода. Все самое интересное покажем в Светской жизни", - прокомментировала Осадчая свои образы.

Победительницей Mrs. Ukraine International в 2021 году стала Татьяна Ровна - 33-летняя мать троих детей работает юристом и психологом, а конкурс рассматривает как возможность представить украинских деловых женщин на мировой арене.

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Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Все выпуски шоу Світське життя доступны на сайте 1plus1 video. Новый выпуск за 29 мая также выйдет онлайн.