Популярный украинский ведущий попал в больницу с серьезной травмой

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула из-за серьезной травмы оказался в больнице. Ему пришлось накладывать швы, так как он рассек кожу очень близко к левому глазу.
Инцидент произошел с ним во время игры в баскетбол. Об этом Джеджула сообщил в своем блоге в Instagram.
"Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру не играли! P.s. Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал", - написал ведущий.
Также он опубликовал ролик - с поля сразу после травмы, и из больницы - до, во время и после того, как врач наложил ему швы на бровь. На следующий день на лице Андрея Джеджулы в области травмированного глаза появился огромный синяк.
Смотрите видео Андрея Джеджулы из больницы после травмы:
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