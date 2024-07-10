Популярный украинский актер попал в ДТП: "Удар произошел. Меня тряхнуло"

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" отметил, что последствия неудачной поездки могли бы стать для него плачевными.

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Артур Логай новости - Артур Логай попал в аварию в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай сегодня едва избежал трагических последствий автомобильной аварии. От серьезных травм его спасли ремни безопасности.

Артист в своем блоге в Instagram показал помятый автомобиль у обочины. Это - такси, которое везло его по Киеву.

По словам актера, водитель вел автомобиль не очень аккуратно, поэтому в какой-то момент у них произошло столкновение с другой машиной. Логай рассказал, что он сидел на заднем сидении и был пристегнут - это обезопасило его от травм во время ДТП.

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"Это такси, на котором я ехал, и приехал, потому что был пристегнут. Меня слегка тряхнуло, я сказал "до свидания" и ушел. Удар произошел. Просто въехали в другую машину. Я был пристегнут, поэтому все в порядке со мной... За эту поездку подобное могло случиться несколько раз, не знаю, может, водитель уставший был или еще что-то. Он резко тормозил, и вот это был третий-четвертый раз, когда уже не успел. Пользуйтесь ремнями безопасности. На заднем сиденье тоже. Не был бы пристегнут - нос был бы еще больше", - говорит Артур Логай.

Артур Логай новости - Артур Логай попал в аварию в Киеве / instagram.com/logai.arthur

Кто такой Артур Логай? Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

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