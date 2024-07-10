Стало известно, какие обязанности в ВСУ выполняет офицер Святослав Вакарчук

В пресс-службе артиста раскрыли особенности его военной специальности.

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Святослав Вакарчук новости - какую должность в ВСУ занимает Святослав Вакарчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук вступил в ВСУ в марте 2022 года. По состоянию на сегодня артист все еще является мобилизованным.

Об этом изданию Апостроф сообщила пресс-секретарь Вакарчука Виктория Хоменко. Она рассказала, что регулярные выступления музыканта на фронте для украинских защитников - часть его обязанностей.

Во время учебы в Львовском национальном университете Святослав Вакарчук проходил военную кафедру. Там же он получил специальность, по которой служит сегодня.

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"Он в свое время проходил военную кафедру при университете, специальность "военная социология, психология", поэтому офицер МПО (морально-психологического обеспечения - прим. редактора). Его поездки, выступления на фронте, которых уже более 250 по всей линии, направлениям, в частности, - часть этого", - рассказала Хоменко.

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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