"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

Утром 8 июля по Украине был нанесен массированный ракетный удар. Десятки жертв и сотни раненых, разрушенные дома, объекты инфраструктуры и медицинские учреждения - все это результаты военной агрессии страны-террориста.
Украинский шоумен Ваня Рассел оказался среди тех, кто сегодня утром едва не распрощался с жизнью. Из-за вражеского снаряда один подъезд многоквартирного дома по соседству с его жилищем сложился, как карточный.
Об этом Рассел рассказал в своем блоге в Instagram. Сам он остался цел, но его дом повредила ударная волна.
"Писать, что я ненавижу россию и т.д. нет сил! Я думаю, что все в шоке от того, что сегодня произошло. Я думал, что погибну. Ракета попала в соседний от моего дом. Меня трясет!" - пишет Ваня Рассел.
Кто такой Ваня Рассел?
Ваня Рассел - украински певец, шоумен и музыкальный обозреватель. Характерная особенность его творчества - остроумный юмор, построенный на различных жизненных ситуациях. Ведет блог про украинскую музыку и шоу-бизнес.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал романтику на редком фото с женой и заговорил про Украину.
Также украинская певица Алена Винницкая жестко раскритиковала коллегу по группе ВИА Гра Веру Брежневу. Она выразила недоверие к патриотической позиции бывшей жены Константина Меладзе.
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