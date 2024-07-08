"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

Ваня Рассел живет по соседству с поврежденным российской ракетой домом.

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Ракетный удар 8 июля - дом Вани Рассела повредило взрывной волной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oh.my.russell

Утром 8 июля по Украине был нанесен массированный ракетный удар. Десятки жертв и сотни раненых, разрушенные дома, объекты инфраструктуры и медицинские учреждения - все это результаты военной агрессии страны-террориста.

Украинский шоумен Ваня Рассел оказался среди тех, кто сегодня утром едва не распрощался с жизнью. Из-за вражеского снаряда один подъезд многоквартирного дома по соседству с его жилищем сложился, как карточный.

Об этом Рассел рассказал в своем блоге в Instagram. Сам он остался цел, но его дом повредила ударная волна.

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"Писать, что я ненавижу россию и т.д. нет сил! Я думаю, что все в шоке от того, что сегодня произошло. Я думал, что погибну. Ракета попала в соседний от моего дом. Меня трясет!" - пишет Ваня Рассел.

Ракетный удар 8 июля - дом Вани Рассела повредило взрывной волной / instagram.com/oh.my.russell

Кто такой Ваня Рассел? Ваня Рассел - украински певец, шоумен и музыкальный обозреватель. Характерная особенность его творчества - остроумный юмор, построенный на различных жизненных ситуациях. Ведет блог про украинскую музыку и шоу-бизнес.

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