Игорь Кондратюк жестко высмеял бывшего коллегу Серегу за пропаганду в интервью

Шоумен был удивлен истинным лицом репера, который так долго зарабатывал в Украине деньги.

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Игорь Кондратюк высказался про репера-предателя Серегу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official

Украинский музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк был коллегой певца-пропагандиста Сереги (Сергей Пархоменко) - вместе они был судьями в шоу Х-фактор (1-4 сезон; 2010-2014 годы). Тогда Пархоменко, который первую известность получил именно в нашей стране, с удовольствием жил в Украине и рассказывал о своей любви к ней.

Однако во время полномасштабной войны Серега поддержал агрессора, вывез детей из Украины, и теперь пичкает их пропагандистскими речами. Недавно он дал интервью, в котором отзывался про Украину и украинцев крайне нелестно.

Мимо высказываний бывшего коллеги не смог пройти Игорь Кондратюк. В своем блоге в Facebook разочарованный музыкальны продюсер выразил сожаление о том, что когда-то сотрудничал с Серегой.

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"Тут брутального Серегу брутально [полюбило] ФСБ, мне кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову ударила... Блин, с кем приходилось работать!!!" - написал удивленный шоумен.

Кто такой Серега? Сергей Пархоменко - более известный мононимно как Серега — белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года "Чёрный бумер". Первый клип снял в Украине, в 2010 году стал судьёй проекта "X-фактор Украина", в сентябре 2013 года получил бессрочный вид на жительство на Украине. Теперь Серега находится в Беларуси. В эфирах пропагандистских каналов он распространяет кремлевские теории заговора о том, что войну в Украине развязали "англосаксы". Пархоменко продвигает идеи "русского мира", заявляет, что украинцы, россияне и беларусы - "один народ". "Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и русские, противостоит мощный мозговой центр с той стороны. Там есть вооруженные силы, они очень умело пользуются чужими армиями, чужими государствами", - говорил Пархоменко в сентябре 2022 года на канале "Беларусь 1".

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