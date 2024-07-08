Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Рэпер Серега выкрал собственных детей и оставил их без матери-украинки.

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Серега сделал мерзкое циничное заявление / Коллаж Главред, фото Стархит

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко - авт.), который много лет жил в Киеве, а также был судьей украинского вокального шоу и клялся в любви Украине, сделал циничное заявление относительно нападения России, которое особенно жестоко выглядит в день, когда россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.

Как рассказал Пархоменко в программе пропагандисту Корчевникову, он пробыл со своими детьми в Украине 10 лет. К слову, детей ему родила украинка по имени Полина.

"Я сделал все, чтобы пацанов оттуда вывезти. То есть склонить меня к измене было невозможно. Мне не пришлось менять свои убеждения, переобуваться и кривить душой. Я неоднократно получал предложение изменить свою позицию. Даже после того, как началась война, получал звонки с угрозами, письма. На меня пытались оказать давление, но это невозможно, потому что единственный момент, где мне можно было бы сделать больно, касался моих детей", - бредит сумасшедший Пархоменко.

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Кто такой Серега Серега - более известный мононимно как Серёга — белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года "Чёрный бумер". Первый клип снял в Украине, в 2010 году стал судьёй проекта "X-фактор Украина", ы сентябре 2013 года получил бессрочный вид на жительство на Украине. Теперь Серега находится в Беларуси. В эфирах пропагандистских каналов он распространяет кремлевские теории заговора о том, что войну в Украине развязали "англосаксы". Пархоменко продвигает идеи "русского мира", заявляет, что украинцы, россияне и беларусы - "один народ". "Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и русские, противостоит мощный мозговой центр с той стороны. Там есть вооруженные силы, они очень умело пользуются чужими армиями, чужими государствами", - говорил Пархоменко в сентябре 2022 года на канале "Беларусь 1".

Исполнитель "высоко интеллектуальных" песен-однодневок даже пожаловался, что на него пытались надавить через его несовершеннолетних сыновей. "Их просто взяли бы в заложники для того, чтобы оказывать на меня давление. Использовать меня как информационное оружие. Там большой бы был спектр возможностей, понимаете?" — добавляет он.

Серега также рассказывает своим детям о том, "что происходит в мире".

говорит с ребятами на политические темы и рассказывает им обо всем, что творится в мире.

"Я, как отец, должен передать свое видение. Имею на это право, потому что они продолжение меня, им жить после меня. И я, как носитель длинной истории, должен им все передать, обязан. Без истории у них не будет корней, они будут беззащитными и оторванными от реальности. Их можно будет ввести в заблуждение, ими можно будет манипулировать. Ими можно будет в темную совершать неблаговидные поступки. Поэтому моя задача объяснять, что есть добро, что есть зло, — и на своем примере показать это. Другого выхода нет, если у вас есть дети", — заключил "благородный" рэпер.

Передать привет Пархоменко лично можно тут

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