Популярная украинская певица перенесла экстренную операцию

Лиду Ли госпитализировали рано утром.

https://stars.glavred.info/populyarnaya-ukrainskaya-pevica-perenesla-ekstrennuyu-operaciyu-10624649.html Ссылка скопирована

Lida Lee новости - Lida Lee попала в больницу, где ей сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Что случилось с Лидой Ли:

Рано утром певица из-за плохого самочувствия вызвала скорую

После госпитализации звезде в срочном порядке провели незапланированную операцию

Украинская певица Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) в канун рождественских праздников вместо отдыха в кругу родных и близких оказалась на больничной койке. В 04:37 утра артистка почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь и медики доставили ее в больницу.

"Пока врачи ставили разные диагнозы, каждая моя минута была полна шуток и самоиронии..." - рассказала Лида Ли в своем блоге в Instagram, но отметила, что эта защитная реакция также напомнила ей другую очень важную истину - нужно уметь вовремя останавливаться.

видео дня

Скорубской после госпитализации провели срочную операцию, подробности которой она не раскрывает. Показателем к хирургическому вмешательству стало резкое ухудшение состояния певицы, которое, вероятно, наступило вследствие переутомления.

"Иногда жизнь подает тебе знаки, что нужно сбавить темп. И если ты на них не будешь реагировать, то она сама тебя остановит. Недавно я перенесла операцию... Внезапную и не запланированную. ... Есть важный момент, который я хочу напомнить: нужно уметь останавливаться. Вовремя. Не ждать, пока тело само подаст сигнал... И сейчас на рождественские праздники я оооочень хочу остановиться и провести время со своей семьей..." - написала Лида Ли, и поблагодарила всех за поддержку. Также она опубликовала видео, на котором ее на каталке увозят на операцию.

Lida Lee новости - Lida Lee попала в больницу, где ей сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee новости - Lida Lee попала в больницу, где ей сделали операцию / instagram.com/lidalee_official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Наталья Могилевская спасает детей от "звездной болезни". Украинская певица поделилась своим секретом воспитания двоих дочерей.

Также украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко назвал артистов, с которыми отказывается выступать на одной сцене. Примечательно, что в список попали и украинские знаменитости.

Читайте также:

Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред