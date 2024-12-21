Наталья Могилевская рассказала, как спасает детей от "звездной болезни"

Певица призналась, какие меры предосторожности принимает от капризов дочерей.

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Наталья Могилевская дети - Наталья Могилевская поделилась секретами воспитания дочерей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Зачем певица приучает Мишель и Софию к работе по дому

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская около двух лет скрывала, что в начале полномасштабной войны стала мамой - она подарила семью двум девочкам. Сегодня артистка хоть и продолжает скрывать лица 13-летней Мишель и 4-летней Софии, все же более откровенно делится с поклонниками подробностями из их совместной жизни.

Могилевская не раз отмечала: решение про свою публичность девочки будут принимать самостоятельно. Впрочем, это не мешает Наталье готовить дочерей к реальной жизни и спасать от возможной звездной болезни.

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Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале. Она отметила, что считает очень важным научить Мишель и Софию практическим навыкам, прививать трудолюбие и объяснять цену деньгам. По этой причине Могилевская не купает девочек в роскоши и приучает их вести домашнее хозяйство - жизнь бывает сложной и непредсказуемой, поэтому мама хочет быть уверенной, что ее дети твердо стоят на ногах.

"Все спрашивают, нет ли у моих детей "звездной болезни". Ведь так много подарков и они живут в семье, которая имеет деньги. Во-первых, это относительно, потому что во время коронавируса и войны артисты совсем иначе начали жить. Но не в том дело. Действительно, очень огромное количество подарков передают детям на каждом концерте. У нас с этим очень строго. Я хочу, чтобы дети не были капризными. А четко знали, как прожить на небольшие деньги в месяц. Вот поверьте, я точно помню, как это. Я все умею делать. Поэтому они у меня и сами стирают, и готовить тоже умеют. Малая даже протирает тарелочки, умеет все складывать, одеваться сама. Пытается помогать во всех делах. В доме такие правила. У нас с подарками очень четко и скромно. И если дарят, то я откладываю. Для того, чтобы подарить их в день рождения или в новогоднюю ночь. Можно, но немного и не постоянно. При этом должен быть баланс. Дети знают, что если они попросят, то совсем не факт", - поделилась Наталья Могилевская.

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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