Бывшая Кличко показала высоченного сына-красавца

Украинская модель и певица Наталья Егорова, а также бывшая жена киевского городского головы Виталия Кличко, похвасталась их общим взрослым сыном-красавцем.
Так, Егор-Даниэль Кличко учился в Лондоне и гордая мама приехала поддержать своего сына, который как раз выпускался из высшего учебного заведения.
На своей странице в Instagram, Егорова опубликовала фото с сыном, который на несколько голов выше своей матери. "Самое главное для меня – чтобы ты был счастлив, какой бы путь ты ни выбрал. Я невероятно горжусь. Поздравляю с твоим успехом!", - отметила Наталья Егорова.
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Ранее Главред сообщал, что не так недавно на своей странице она оставила видео, в котором показала, как выглядит с самого утра - только после пробуждения. Даже заспанная Егорова остается прекрасной и излучающей позитив.
Напомним, бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова похвасталась достижениями их младшего сына Максима в баскетболе - парень закончил первый сезон.
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Кто такая Наталья Егорова?
Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.
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