"Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность

Кратко:
- Елизавета Глинская вышла на связь
- Кулинар рассказала о важном событии
Украинская известная кулинарная блоггерша Елизавета Глинская сообщила, что стала мамой девочек-двойняшек.
На своей странице в соцсетях кулинар опубликовала трогательное видео, в котором показала, как проходила ее беременность.
"Я – мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир. Любит ли счастье тишину? Да, я тихонько сохраняла свое счастье под сердцем все девять месяцев беременности и почти два месяца после рождения девочек", - написала Елизавета.
Также Глинская отметила, что сейчас она полна сил делиться новостями и поблагодарила своих подписчиков.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.
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Кто такая Лиза Глинская?
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
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