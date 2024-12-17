"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась теплым снимком дочери.

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Как выглядит дочь Альбины Джанабаевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

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Альбина Джанабаева опубликовала фото дочери

Певица не стала показывать лицо Агаты

Российская певица Альбина Джанабаева очень редко показывает своих детей от певца Валерия Меладзе. Отметим, пара уехала из страны-оккупанта РФ жить в Испанию еще в начале полномасштабной войны в Украине.

На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала домашний снимок Агаты, на котором она грелась дома возле камина.

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К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.

"Маленькая принцесса, так внимательно смотрит на огонь",

"Девочка-девочка такая",

"Классное фото, с новогодним настроением",

"Просто прелесть", - написали подписчики певицы.

Дочь Альбины Джанабаевой Агата / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

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А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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