Вся в синяках: Альбина Джанабаева ошарашила фанатов своим видом

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, уехала вместе с мужем Валерием Меладзе и детьми жить в Испанию еще в 2022 году.
Пропагандистские росСМИ постоянно пускают сплетни, что у пары проблемы в отношениях, а после того, как певица опубликовала в своих соцсетях снимок с синяками на теле, россияне начали сразу же обсуждать событие.
Как оказалось, следы она получила не во время ссоры с Меладзе, как подумали, а во время тренировки. Для разработки мышц певице поставили вакуумный массажер, который и оставил синяки.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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Ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа, ресторатора Миши Кацурина, который принимает активное участие в ее сольном творчестве.
Также состоялся суд по делу Кристины Соловий и ее публичных матюков со сцены фестиваля в Черноморске. Тогда несколько зрителей написали на певицу заявление в полицию.
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