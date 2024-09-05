Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

Альбина Джанабаева все чаще делится фотографиями своей дочери Агаты.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе провели яркое лето / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, поделилась воспоминаниями о лете, а также показала свою дочь Агату, которую она родила от Валерия Меладзе.

На своей странице в Instagram, она опубликовала кадры с летнего отдыха, а также показала подросшую дочь. Девочка уже достаточно подросла и то и дело появляется в профиле у матери.

Агата - младшая дочь Меладзе / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

Агата - младшая дочь Меладзе / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

"Ну как почистить телефон, когда в нем столько сокровищ", - написала артистка.

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Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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Напомним, ранее Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.

Накануне у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.

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