Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, поделилась воспоминаниями о лете, а также показала свою дочь Агату, которую она родила от Валерия Меладзе.
На своей странице в Instagram, она опубликовала кадры с летнего отдыха, а также показала подросшую дочь. Девочка уже достаточно подросла и то и дело появляется в профиле у матери.
"Ну как почистить телефон, когда в нем столько сокровищ", - написала артистка.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.
Накануне у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.
Вас также может заинтересовать:
- Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе
- Альбина Джанабаева показала детей от Валерия Меладзе - детали
- У Меладзе и Джанабаевой все хорошо: интимное фото попало в сеть
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред