"Разрушить ваш брак": Меладзе и Джанабаева рассорились в Испании

Российская певица Альбина Джанабаева и российский певец Валерий Меладзе, которые предпочитают молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показались в Испании. Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине артисты уехали из страны-оккупанта за границу, но летом засветились в РФ.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала видео со сценой из семейной жизни: пара выбирала арбуз в супермаркете. Супруги никак не могли договориться, какой же арбуз им приобрести.
"Не дайте продуктам разрушить ваш брак", — написала певица под видео.
Поклонники артистов оценили юмор пары и написали множество комментариев:
"Спасибо, что показываете";
"Какие вы классные";
"Такие милые";
"Нам не хватает вас, Валерий!"
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
Валерий Меладзе - последние новости по теме
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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