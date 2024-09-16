"Разрушить ваш брак": Меладзе и Джанабаева рассорились в Испании

Джанабаева показала юмористический ролик с Меладзе, снятый в Испании.

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Джанабаева и Меладзе уехали в Испанию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Российская певица Альбина Джанабаева и российский певец Валерий Меладзе, которые предпочитают молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показались в Испании. Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине артисты уехали из страны-оккупанта за границу, но летом засветились в РФ.

На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала видео со сценой из семейной жизни: пара выбирала арбуз в супермаркете. Супруги никак не могли договориться, какой же арбуз им приобрести.

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"Не дайте продуктам разрушить ваш брак", — написала певица под видео.

Поклонники артистов оценили юмор пары и написали множество комментариев:

"Спасибо, что показываете";

"Какие вы классные";

"Такие милые";

"Нам не хватает вас, Валерий!"

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости по теме

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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