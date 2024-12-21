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"Мне не нравится": Коляденко назвал артистов, с которыми отказывается выступать

Анна Подгорная
21 декабря 2024, 13:08
230
Даже у дружеских отношений Димы Коляденко со всеми есть свой предел.
Дима Коляденко
Дима Коляденко новости - с кем отказывается выступать Дима Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Вкратце:

  • Коляденко определил целый ряд артистов, с которыми не будет стоять на одной сцене
  • В список попали и украинские звезды

Полномасштабная война привела многих украинцев к смене взглядов и ценностей. Дима Коляденко, украинский хореограф, шоумен и музыкант, не стал исключением.

Он, к примеру, привил себе разборчивость в том, что касается его работы - для артиста стало важно не только что он делает, но и с кем. Так выяснилось, что есть целый ряд знаменитостей, с которыми Коляденко откажется выйти на сцену при любых обстоятельствах.

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Табу номер один для него - артисты из страны-оккупанта. "Ни с кем не выйду из [страны-агрессора]. Если мне скажут, то я не поеду. А если меня обманут и он там будет (кто-то) - я не выйду на сцену", - твердо заявил шоумен в шоу NABARI.

Также Коляденко не хотелось бы выступать с украинскими звездами-мужчинами, которые покинули страну и живут за границей во время полномасштабной войны в Украине. "У меня дружеские отношения со всеми. Мне просто не нравятся ребята, которые сейчас, в войну, сидят за границей. Потап, Винник, Влад Яма - не поеду с ними выступать. Делайте то, что хотите! А я работаю в Украине", - рассуждает хореограф.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Вечернего Квартала" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. Юморист раскрыл подробности родов жены, и как его дочь отреагировала на появление нового ребенка.

Также известный шоумен Вячеслав Соломка назвал назвал пиаром развод Камалии с Мохаммадом Захуром. Он убежден, что певица использовала эту ситуацию, как способ продвижения карьеры.

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Кто такой Дима Коляденко?

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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