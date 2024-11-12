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Ирина Билык призналась, к какой украинской диве ревновала Диму Коляденко

Анна Подгорная
12 ноября 2024, 01:30
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Пошатнуть уверенность блистательной Ирины Билык в себе смогла лишь не менее яркая артистка.
Дмитрий Коляденко, Ирина Билык
Ирина Билык назвала артистку, к которой ревновала Диму Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

  • Билык и Коляденко были вместе в начале двухтысячных, но сейчас просто дружат
  • Певица призналась, что ревновала своего избранника у его коллеге по известному проекту

Украинские артисты Ирина Билык и Дмитрий Коляденко не вместе уже почти 20 лет, однако их отношения по-прежнему вызывают такой же живой интерес у поклонников, как и в начале двухтысячных. И хоть певица и шоумен и утверждают, что сегодня между ними только дружба, порой в это поверить сложно.

Недавно Коляденко принимал участие в проекте Надежды Матвеевой "Запитала", во время съемок которого ему нужно было позвонить Билык - она согласилась помочь другу, но лишь после того, как тот принял условие называть ее ласково "дорогая Ирусичка".

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Подсказку бывшему мужу певица конечно же дала, однако не забыла припомнить ему старую обиду: выяснилось, что во время его работы над проектом "Шанс" (Коляденко руководил одним из балетов - прим. редактора), она ужасно ревновала его к другой женщине.

Ею оказалась еще одна дива украинской поп-сцены - певица Наталья Могилевская. Ирина призналась, что жадно смотрела каждый выпуск "Шанса" из ревности. "Я смотрела все программы, ревновала к Наташе, мы с ней даже ссорились из-за тебя", - заявила Ирина Билык по телефону Диме Коляденко.

Ирина Билык
Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такой Дима Коляденко?

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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