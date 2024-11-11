"Угроза преждевременных родов": юная жена Остапчука попала в больницу

Читайте больше:
- Почему Екатерина Полтавская оказалась в больнице
- Как третья жена Владимира Остапчука чувствует себя сейчас
Украинский ведущий Владимир Остапчук в декабре в третий раз станет отцом. Ребенка ему родит его третья жена - журналистка Екатерина Полтавская.
Для нее это будет первенец. Пара ожидает мальчика, которого хочет назвать Тимофеем.
В своем блоге в Instagram Полтавская пожаловалась, что Тим решил устроить ей веселую ночь - будущая мама попала в больницу с болями в животе, который начал каменеть. Екатерине понадобилась срочная помощь медиков.
"Это я сегодня (11 ноября - примечание редактора) ночью. Тим решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов", - рассказала жена Остапчука.
Сейчас ей и жизни малыша ничего не угрожает. Состояние Полтавской стабилизировали, и отправили будущую маму домой отдыхать.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая оказалась под капельницами. Своим печальным примером она решила напомнить остальным о важности заботы о своем здоровье.
Также 22-летний популярный певец Parfeniuk рассказал, почему уходит от мамы своего первенца, блогерши Симбочки, через 6 месяцев после рождения их общей дочери.
Читайте также:
- После предложения от Melovin: известная украинская певица рассталась с мужем
- Кондратюк признался, за что "наехал" на Узелкова при их последней встрече
- "У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред