"Угроза преждевременных родов": юная жена Остапчука попала в больницу

Катя Остапчук сейчас находится на последних сроках беременности.

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Беременная жена Остапчука попала в больницу - что случилось с Катей Остапчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Как третья жена Владимира Остапчука чувствует себя сейчас

Украинский ведущий Владимир Остапчук в декабре в третий раз станет отцом. Ребенка ему родит его третья жена - журналистка Екатерина Полтавская.

Для нее это будет первенец. Пара ожидает мальчика, которого хочет назвать Тимофеем.

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В своем блоге в Instagram Полтавская пожаловалась, что Тим решил устроить ей веселую ночь - будущая мама попала в больницу с болями в животе, который начал каменеть. Екатерине понадобилась срочная помощь медиков.

"Это я сегодня (11 ноября - примечание редактора) ночью. Тим решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов", - рассказала жена Остапчука.

Сейчас ей и жизни малыша ничего не угрожает. Состояние Полтавской стабилизировали, и отправили будущую маму домой отдыхать.

Беременная жена Остапчука попала в больницу - что случилось с Катей Остапчук / instagram.com/poka.tya

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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