"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

Продюсер на своем печальном примере показала, как важно не пренебрегать собственным здоровьем.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая намекнула на проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

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Что случилось с продюсером

Что "загнало" Мозговую под капельницы

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая, всегда стойкая и уверенная в себе на публике, показала, что и она - не железная: в своем блоге она не на шутку напугала поклонников проблемами со здоровьем.

В Facebook Мозговая опубликовала фото своей руки, к которой присоединили капельницу - организм продюсера ослабел, и ей понадобилась помощь медиков. Однако даже это свое состояние Елена решила использовать в назидание поклонникам.

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Она рассказала, что сбой произошел из-за постоянного нервного напряжения и психологических потрясений из-за полномасштабной войны. Мозговая понимает, что сейчас так живет вся страна, поэтому сочла своим долгом на своем примере напомнить подписчикам, как важно заботиться о себе.

"Берегите себя! Да, очень уж хочется победы, покоя и мира, да, хочется спать и не вздрагивать от взрывов и воздушных тревог... Не думать о том, что вот, сейчас открою сообщение, а там снова кто-то на щите или раненый... Не рыдать, прочитав очередные новости о погибших детях, о равнодушии людей... Не упрекать себя, что опять не успеваем с помощью, что сборы очень медленные, что может это я что-то не так делаю, не так пишу, не так прошу... Но имеем то, что имеем... Пока так... Но все равно берегите себя", - пишет Елена Мозговая.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая намекнула на проблемы со здоровьем / facebook.com/mozgovaolena74

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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