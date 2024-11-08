Муж или страна: ведущий раскрыл истинное отношение Мейхер к войне

Надя Мейхер, по мнению Григория Решетника, поступила логично.

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Мейхер молчит о нападении России на Украину из-за мужа-россиянина / Коллаж Главред, фото Viva, İnstagram/grisha_reshetnik

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Решетник прокомментировал выбор Мейхер

Как на самом деле певица относится к Украине

Украинская певица Надежда Мейхер, которая сейчас молчит о войне в Украине, не комментирует войну, потому как "выбрала мужа".

Об этом сообщил украинский телеведущий Григорий Решетник в интервью Славе Демину. По словам Решетника, у его соведущей в прошлом и приятельницы Мейхер, "болит душа за Украину".

Однако, видимо, боль эта не настолько сильна, чтобы заявить о трагедии в Украине, которую ей "организовала" террористическая Россия.

"Я Надю относительно неплохо знаю, я знаю, как она любит Украину, несмотря ни на что. Но, когда ты выбираешь, когда предстает перед тобой выбор, или мужчина с детьми из другой страны, или страна ... Это ее выбор, но я думаю, душа болит. Она даже, несмотря на то, что у нее была успешная карьера до войны в России, она жила в Киеве, это было принципиально", - оправдывает Мейхер телеведущий.

Кто такая Надежда Мейхер? Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".

Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессорой РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".

Решетник добавляет, что выбор Мейхер в пользу мужа-россиянина вполне "логичен". "Для меня эта позиция ее, что она выбрала сторону мужа, достаточно логичная. Это мог быть и ультиматум, и просьба: или ты возвращаешься и разводишься, или ты сохраняешь человека. Я так понимаю, вопрос вот так стоял", - добавил ведущий.

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Ранее Главред писал о том, что Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

А также известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

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