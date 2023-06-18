Стало известно, где находилась "экс-ВИА Гра" Мейхер, которая замужем за русским

Известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

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Надежда Мейхер провела фотосессию в Венеции / коллаж Главред, фото УНИАН и instagram.com/kvitka.photo

Бывшая участница популярного герлз-бенда "ВИА Гра" Надежда Мейхер (она же Надежда Грановская) долгое время пропала с радаром поклонников. Оказалось, совсем недавно ей сделала фотосессию (и не где-нибудь, а в Венеции) известный украинский фотограф Алина Квитка.

"Сегодня в Венеции снимала замечательную Надежду Мейхер", – подписала фото в Stories девушка.

К слову, в начале полномасштабной войны Мейхер публично осудила российское полномасштабное вторжение на территорию Украины и сообщила, что активно волонтерит и поддерживает ВСУ. С тех пор артистка не часто выходит на связь с поклонниками.

Мейхер / коллаж Главред, фото УНИАН и instagram.com/kvitka.photo

Так же непонятно, где именно живет сейчас Мейхер, которая, кстати, замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Супруги воспитывают двух детей.

Смотрите видео: "Королевский обед с Надеждой Мейхер от британского шеф-повара Люси Варнавы":

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

Тот же обнародовал слухи о том, что Олег Винник в Германии перенес онкологию в тяжелой форме, сейчас борется с последствиями болезни, и возвращаться в Украину не намерен. Представители певца опровергли и эту сплетню.

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