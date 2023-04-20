УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

Анна Подгорная
20 апреля 2023, 03:15
23
Беспалов предположил, с чем связано внезапное молчание Мейхер.
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер навсегда покинула Украину и сейчас в депрессии - блогер / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, актриса и дизайнер одежды Надежда Мейхер с 2014 года высказывала четкую проукраинскую позицию, и с началом полномасштабной войны в Украине осудила действия страны-агрессора и занималась волонтерством.

Однако с августа 2022 года артистка выпала из информационного пространства - ее последний пост в Instagram был посвящен размышлениям про внутренние преображения, а редкие сторис - новым моделям одежды ее личного бренда.

Скандальный блогер Беспалов, которым сам называет себя сплетником, в одном из роликов процитировал своих информаторов, дескать Мейхер сейчас в депрессии и скрывается от войны в Германии.

видео дня

"Все-таки по соседству с Олегом Винником живет она в Германии. "По соседству" я имею в виду не в плане, что у них квартиры рядом, а то, что они в одной стране. С концами туда переехала Мейхер, находится в депрессняке. Никаких комментариев, никаких мыслей о происходящем, никаких комментариев в поддержку Украины...", - сообщает блогер.

Он также выражает надежду, что про войну в Украине певица замолчала не в попытке задобрить страну-агрессора: "Не знаю, Надя, я хочу верить, что ты полностью с Украиной, и ты даже не задумываешься о том, чтобы как-то заигрывать со своей гражданской позицией в сторону страны болот, но это твое молчание никак не украшает твой портрет".

Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

Он же обнародовал слухи о том, что Олег Винник в Германии перенес онкологию в тяжелой форме, сейчас борется с последствиями болезни, и возвращаться в Украину не намерен. Представители певца опровергли и эту сплетню.

Другие новости:

шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская Надежда Мейхер Надя Мейхер новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

23:42 Украина
Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

23:18 Политика
"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

22:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

Реклама
19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

Реклама
20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

17:08

"Все это сейчас происходит": Маляр - о контрнаступлении ВСУВидео

16:47

30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявлениеВидео

16:46

Худая Гросу вывалила пишный бюст на фоне американских гор

16:42

7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

Реклама
16:41

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

16:01

Газоводы и цепочки поставок: полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУВидео

15:54

Какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2023 году: троим повезет уже в мае

15:50

Вырос лишний орган: у 9-летнего школьника нашли редчайшее заболевание

15:34

Он больной: Роднянский охарактеризовал Корчевникова

15:15

Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщинВидео

15:08

"Показывать нечего, в Кремле боятся": эксперт объяснил, почему в РФ массово отменяют парады к 9 маяВидео

14:59

Бывшая жена Остапчука отреагировала на его новые отношенияВидео

14:57

Фанатки в очередь: солист Imagine Dragons развелся с женойВидео

14:56

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять