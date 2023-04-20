"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

Беспалов предположил, с чем связано внезапное молчание Мейхер.

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Надежда Мейхер навсегда покинула Украину и сейчас в депрессии - блогер / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, актриса и дизайнер одежды Надежда Мейхер с 2014 года высказывала четкую проукраинскую позицию, и с началом полномасштабной войны в Украине осудила действия страны-агрессора и занималась волонтерством.

Однако с августа 2022 года артистка выпала из информационного пространства - ее последний пост в Instagram был посвящен размышлениям про внутренние преображения, а редкие сторис - новым моделям одежды ее личного бренда.

Скандальный блогер Беспалов, которым сам называет себя сплетником, в одном из роликов процитировал своих информаторов, дескать Мейхер сейчас в депрессии и скрывается от войны в Германии.

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"Все-таки по соседству с Олегом Винником живет она в Германии. "По соседству" я имею в виду не в плане, что у них квартиры рядом, а то, что они в одной стране. С концами туда переехала Мейхер, находится в депрессняке. Никаких комментариев, никаких мыслей о происходящем, никаких комментариев в поддержку Украины...", - сообщает блогер.

Он также выражает надежду, что про войну в Украине певица замолчала не в попытке задобрить страну-агрессора: "Не знаю, Надя, я хочу верить, что ты полностью с Украиной, и ты даже не задумываешься о том, чтобы как-то заигрывать со своей гражданской позицией в сторону страны болот, но это твое молчание никак не украшает твой портрет".

Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

Он же обнародовал слухи о том, что Олег Винник в Германии перенес онкологию в тяжелой форме, сейчас борется с последствиями болезни, и возвращаться в Украину не намерен. Представители певца опровергли и эту сплетню.

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