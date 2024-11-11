"Не уступлю принципам": известный украинский певец попытался сбежать через границу

Кратко:
- Панас Буйный хотел незаконно пересечь границу
- Пограничники молниеносно остановили его
Украинский известный певец Панас Буйный рассказал, как проходят тренировки на границе. Артист попытался перелезть забор без предупреждения ГПСУ об этом.
Как сообщил Панас в своих соцсетях, сбежать он не смог, поскольку его сразу же остановила охрана границы.
"Я попытался убежать… Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить постоянно. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше", - рассказал Буйный.
Певец отметил, что прошел тренировку у пограничников отдела "Смольницы" 7 пограничного Карпатского отряда.
"Спасибо, что бережете государственную границу и добросовестный труд", - поделился певец.
Также Панас призвал украинцев делать все, чтобы поскорее наступила победа Украины.
"Жить здесь лучше всего, цените и делайте все от себя возможное, чтобы приблизить победу, и не придется думать о побеге..." - подытожил артист.
Кто такой Панас Буйный?
Панас Буйный (Иван Прокудин) – украинский певец комедийного жанра, музыкант.
Во время карантина 2019 создал проект Панас Буйный вместе с известным звукорежиссером, саундпродюсером Богданом Нестором. Проект стал успешным благодаря синглам "Поцомай" и "Счастье здоровья много лет".
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году дал ряд благотворительных концертов в поддержку ВСУ.
В 2023 году артист представил и отыграл первый сольный концерт во Львове.
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