"Не уступлю принципам": известный украинский певец попытался сбежать через границу

Панас Буйный пошел на рискованный шаг.

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Панас Буйный проверил работу ГПСУ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Панас Буйный

Кратко:

Панас Буйный хотел незаконно пересечь границу

Пограничники молниеносно остановили его

Украинский известный певец Панас Буйный рассказал, как проходят тренировки на границе. Артист попытался перелезть забор без предупреждения ГПСУ об этом.

Как сообщил Панас в своих соцсетях, сбежать он не смог, поскольку его сразу же остановила охрана границы.

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"Я попытался убежать… Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить постоянно. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше", - рассказал Буйный.

Певец отметил, что прошел тренировку у пограничников отдела "Смольницы" 7 пограничного Карпатского отряда.

"Спасибо, что бережете государственную границу и добросовестный труд", - поделился певец.

Также Панас призвал украинцев делать все, чтобы поскорее наступила победа Украины.

"Жить здесь лучше всего, цените и делайте все от себя возможное, чтобы приблизить победу, и не придется думать о побеге..." - подытожил артист.

Кто такой Панас Буйный? Панас Буйный (Иван Прокудин) – украинский певец комедийного жанра, музыкант.

Во время карантина 2019 создал проект Панас Буйный вместе с известным звукорежиссером, саундпродюсером Богданом Нестором. Проект стал успешным благодаря синглам "Поцомай" и "Счастье здоровья много лет".

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году дал ряд благотворительных концертов в поддержку ВСУ.

В 2023 году артист представил и отыграл первый сольный концерт во Львове.

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