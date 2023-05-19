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"Понимаешь, что вариантов немного": жена Уиллиса рассказала, как тот сражается с тяжело болезнью

Дмитрий Видоменко
19 мая 2023, 20:35 обновлено 19 мая, 20:35
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Бывшая модель Эмма Хемминг рассказала, как ее легендарный супруг, актер-продюсер Брюс Уиллис борется с тяжелой формой деменции.
Уиллис, жена
Брюс Уиллис и Эмма Хемминг / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Эмма Хемминг, бывшая модель и жена легендарного актера и продюсера Брюса Уиллиса, призналась, что вариантов лечения его болезни (у артиста редкая форма деменции), к сожалению, у нынешних медиков практически нет. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как говорит Хемминг, сейчас все усилия врачей направлены на то, чтобы хотя немого улучшить состояние Уиллиса и замедлить развитие деменции.

"Когда живешь в мире деменции, понимаешь, что вариантов немного. Но некоторые не хотят опускать руки и просто лежать, ведь именно так происходят изменения", — сказала актриса.

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Как говорит Хемминг, определенная проблема и четко поставленный диагноз у Уиллиса, хотя и очень печалит его семью, но облегчают дальнейшее планирование жизни.

Женщина говорит, что вместе со взрослыми дочерями Брюса и его бывшей супругой, легендарной актрисой Деми Мур, стараются постоянно быть рядом и помогать ему.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.

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