Дочь Брюса Уиллиса родила ему первую внучку и показала фото ребенка

Как говорит дочь Брюса Уиллиса Румер, они с бойфрендом Дереком Томасом решили назвать младенца Луэтта Айли Томас Уиллис.

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Брюс Уиллис, Румер Уиллис / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

34-летняя Румер Уиллис, старшая дочь легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса и не менее легендарной актрисы Деми Мур, впервые стала матерью. Такой новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Румер родила своему бойфренду, музыканту Дереку Ричарду Томасу, дочь, а отцу, соответственно, первую внучку. Как рассказала сама новоиспеченная мама, она решила рожать дома и не обращаться за помощью акушеров в родильном доме.

Как говорит Румер, они с бойфрендом решили назвать девочку Луэтта Айли Томас Уиллис.

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"Ты – чистая магия. Родилась дома, во вторник, 18 апреля. Ты больше, о чем мы когда-нибудь мечтали", — написала Уиллис. И немедленно поделилась первой фотографией малышки.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.

Смотрите сюжет канала "1+1" о биографии Брюса Уиллиса:

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