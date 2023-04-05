Жена Брюса Уиллиса эмоционально высказалась про отношения мужа и Деми Мур

Эмма Хеминг откровенно рассказала, что думает про их пару сейчас.

Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 по 2000 годы / instagram.com/demimoore

Американский актер Брюс Уиллис - удивительный мужчина, ведь ему удалось собрать вокруг себя любимых женщин, и избежать неприятных конфликтов. С 2009 года он женат на модели и актрисе Эмме Хеминг, вместе с которой растит двоих дочерей.

Однако большое место в его жизни также занимают дочери от предыдущего брака, и сама супруга - актриса Деми Мур. И хоть они разорвали романтические отношения в 1998 году (официально они развелись лишь два года спустя), они по-прежнему остаются семьей.

Мур всегда присутствует на важных семейных событиях, которые происходят в доме Уиллис-Хемминг, она также активно поддерживает экс-супруга и его нынешнюю избранницу в борьбе актера с тяжелой болезнью. Стоит отметить, что и между Эммой и Деми образовались теплые отношения.

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Более того, недавно на своей странице в Instagram Хеминг опубликовала романтический снимок Мур и Уиллиса периода их совместной жизни. Фото она подписала: "Да, я тоже. Мне они нравились, когда были вместе".

Деми и Брюс нравились Эмме, как пара, но сейчас она уверенно исполняет роль супруги и, похоже, ни на что бы ее не променяла, даже несмотря на сложности.

Брюс Уиллис и Деми Мур сохранили теплые, семейные отношения/ instagram.com/emmahemingwillis

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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