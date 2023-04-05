Жена Брюса Уиллиса эмоционально высказалась про отношения мужа и Деми Мур

Американский актер Брюс Уиллис - удивительный мужчина, ведь ему удалось собрать вокруг себя любимых женщин, и избежать неприятных конфликтов. С 2009 года он женат на модели и актрисе Эмме Хеминг, вместе с которой растит двоих дочерей.
Однако большое место в его жизни также занимают дочери от предыдущего брака, и сама супруга - актриса Деми Мур. И хоть они разорвали романтические отношения в 1998 году (официально они развелись лишь два года спустя), они по-прежнему остаются семьей.
Мур всегда присутствует на важных семейных событиях, которые происходят в доме Уиллис-Хемминг, она также активно поддерживает экс-супруга и его нынешнюю избранницу в борьбе актера с тяжелой болезнью. Стоит отметить, что и между Эммой и Деми образовались теплые отношения.
Более того, недавно на своей странице в Instagram Хеминг опубликовала романтический снимок Мур и Уиллиса периода их совместной жизни. Фото она подписала: "Да, я тоже. Мне они нравились, когда были вместе".
Деми и Брюс нравились Эмме, как пара, но сейчас она уверенно исполняет роль супруги и, похоже, ни на что бы ее не променяла, даже несмотря на сложности.
Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.
Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.
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