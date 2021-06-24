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Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

24 июня 2021, 16:30

Сериал Половое воспитание официально продлен на 3 сезон, и появился официальный тизер иподрбности предстоящего нового сезона Полового воспитания.

Половое воспитание 3 сезон
Половое воспитание 3 сезон - дата выхода / Netflix

Половое воспитание 3 сезон выйдет онлайн в 2021 году. Телесервис не стал тянуть и играть в прятки, так что, вскоре после релиза 2 сезона объявил, что готовится следующий 3 сезон сериала Половое воспитание.

В сети появился первый тизерный трейлер с Алистером Перти, который внезапно преобразился - из директора он стал критиком, и продемонстрировал картины, на которых изображены главные герои сериала.

Например, многострадального Отиса сделали счастливым владельцем целой кучи баклажанов - намекается на эмоджи баклажана.

Там же висят Эмми Гиббс, Джин Милберн, Эрик Эффионг и многие другие. В конце он предлагает дождаться и посмотреть 3 сезон сериала, чтобы понять, к чему речь.

Половое воспитание 3 сезон актеры и роли

  • Эйса Баттерфилд - Отис Милберн (главный герой);
  • Джиллиан Андерсон - мама Отиса, сексолог доктор Джин Ф. Милберн в разводе;
  • Джеймс Пьюрфой - Реми Милберн - отец Отиса;
  • Эмма Макки - подруга и бизнес-партнера Отиса Мэйв Уайли;
  • Патриция Элисон - Ола Ньюман - дочь Якоба, влюбившаяся в Отиса
  • Кедар Уильямс-Стирлинг - местный "мажор" Джексон Маркетти;
  • Симон Эшли - Оливия, первая клиентка Отиса;
  • Алистер Перти - директор школы;
  • Мими Кин - Руби - "золотая девочка" из местно элиты;
  • Нкути Гатва - друг Отиса в быту гей Эрик Эффионг;
  • Коннор Суинделлс - главный хулиган школы Адам Грофф, в быту сын директора школы;
  • Таня Рейнольдс - Лили Айглхерт;
  • Эйми Лу Вуд - опытная подруга Мэйв Эйми Гиббс
  • Джемайма Керк;
  • Певец Дуа Салех;
  • Джейсон Айзекс.

Новостью о точной датой выхода Полового воспитания netflix порадовал в Instagram, опубликовав кадры из сериала. Половое воспитание выйдет 17 сентября 2021

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В продолжении сериала появятся новые персонажи, которых сыграли Джемайма Керк, певец Дуа Салех и Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в экранизациях книг о Гарри Поттере.

  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix
  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix
  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix
  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix
  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix
  • Половое воспитание
    Половое воспитание Netflix

Сериал рассказывает о школьнике Отисе Милберне, который использует знания, полученные у матери — сексолога и специалиста по психологии отношений — чтобы помогать сверстникам.

Половое воспитание 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Новый 3 сезон Полового воспитания выходит в январе 2021.

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