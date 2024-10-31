"Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж

Нина Добрев показала трогательные снимки с помолвки с олимпийским чемпионом.

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Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nina

Помолвка Нины Добрев - что известно:

Жених Нины Добрев - известный американский сноубордист

Пара до помолвки встречалась 4 года

Актриса впервые выходит замуж

35-летня канадская актриса Нина Добрев за свою карьеру успела сыграть множество кинороманов, однако ее реальная личная жизнь была не такой насыщенной.

Во время съемок сериала "Дневники вампира" артистка встречалась со своим коллегой Иэном Сомерхолдером. Однако настоящая любовь пришла к Добрев в лице олимпийского чемпиона (сноубордист) и музыканта Шона Уайта.

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Пара вместе с 2020 года, и спортсмен счел это достаточно весомым сроком, чтобы вывести отношения с Ниной на новый уровень. Он сделал звездной возлюбленной предложение руки и сердца в одном из нью-йоркских ресторанов.

Пара пришла туда на ужин, но прежде Уайт стал перед Добрев на одно колено. По такому случаю в заведение заранее была оформлена арка из белых цветов, окруженная уютно горящими свечами, пол был устлан лепестками белых роз.

Фотографии с помолвки появились в блоге Нины Добрев в Instagram. "Покойся с миром, бойфренд. Привет, жених", - шутливо подписала снимки счастливая невеста.

Для Нины Добрев и Шона Уайта это будет первый брак.

Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina

Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina

Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina

Кто такая Нина Добрев? Нина Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна ролью Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в драматическом телесериале "Дневники вампира" (2009—2017). Снималась в фильмах "Хлоя", "Хорошо быть тихоней", "Три икса: Мировое господство", "Коматозники" и пр.

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