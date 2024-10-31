Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж

Анна Подгорная
31 октября 2024, 11:51
22
Нина Добрев показала трогательные снимки с помолвки с олимпийским чемпионом.
Нина Добрев с женихом
Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nina

Помолвка Нины Добрев - что известно:

  • Жених Нины Добрев - известный американский сноубордист
  • Пара до помолвки встречалась 4 года
  • Актриса впервые выходит замуж

35-летня канадская актриса Нина Добрев за свою карьеру успела сыграть множество кинороманов, однако ее реальная личная жизнь была не такой насыщенной.

Во время съемок сериала "Дневники вампира" артистка встречалась со своим коллегой Иэном Сомерхолдером. Однако настоящая любовь пришла к Добрев в лице олимпийского чемпиона (сноубордист) и музыканта Шона Уайта.

видео дня

Пара вместе с 2020 года, и спортсмен счел это достаточно весомым сроком, чтобы вывести отношения с Ниной на новый уровень. Он сделал звездной возлюбленной предложение руки и сердца в одном из нью-йоркских ресторанов.

Пара пришла туда на ужин, но прежде Уайт стал перед Добрев на одно колено. По такому случаю в заведение заранее была оформлена арка из белых цветов, окруженная уютно горящими свечами, пол был устлан лепестками белых роз.

Фотографии с помолвки появились в блоге Нины Добрев в Instagram. "Покойся с миром, бойфренд. Привет, жених", - шутливо подписала снимки счастливая невеста.

Для Нины Добрев и Шона Уайта это будет первый брак.

помолвка Нины Добрев
Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina
помолвка Нины Добрев
Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina
помолвка Нины Добрев
Нина Добрев выходит замуж - Шон Уайт сделал Нине Добрев предложение / instagram.com/nina

Кто такая Нина Добрев?

Нина Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна ролью Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в драматическом телесериале "Дневники вампира" (2009—2017). Снималась в фильмах "Хлоя", "Хорошо быть тихоней", "Три икса: Мировое господство", "Коматозники" и пр.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.

Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

11:49Синоптик
Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

11:40Украина
Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

10:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Приближается сильное похолодание: какие регионы будет заливать дождями

Приближается сильное похолодание: какие регионы будет заливать дождями

Последние новости

12:25

Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки: готовится совместный документ

12:15

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Драконам - секреты, Обезьянам - ошибки

12:12

Порошенко шокировал международных партнеров лакшери пиджаком за 2500 евро – блогер Иванов

11:51

"Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж

11:49

Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
11:40

Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - ЗеленскийФото

11:36

"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

11:32

РФ должна присутствовать: в Украине поставили точку по поводу второго Саммита мира

11:22

Водителям на заметку: чем отличается бензин А-95 от А-95 "премиум"

Реклама
11:03

Как это развидеть: Киркорова в прозрачном костюме проверили на подлинность пятой точкиВидео

10:54

Путин сам выведет войска из Украины, РФ на грани: Яковина назвал условие

10:52

"Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция

10:25

Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

10:15

Операция ВСУ на Курщине может закончиться раньше: генерал предупредил об опасности

10:06

Как использовать старые газеты: 5 полезных идей

10:00

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньгиВидео

09:52

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

09:40

Решат сразу несколько проблем: Украина разрабатывает новые боеприпасы для БПЛА

09:24

Оккупированный Бердянск "накрыли" сильные взрывы: РФ признала попадание - детали

09:16

Карта Deep State онлайн за 31 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:12

Опять не в ту дверь: путиниста Киркорова "отменяют" в РФ - причина

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 31 октября (обновляется)

08:56

РФ нанесла жесткий удар и нацелилась на важный мост: сколько целей уничтожено

08:40

"Судьба войны решается": эксперт назвал ключевую битву осени - это не Донбасс

08:34

Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибшийФото

08:26

Мисс Вселенная 2024: кто представляет Украину

08:17

С техникой и огневой поддержкой: оккупанты планируют наступать в Запорожье

08:10

Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"мнение

08:04

"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

07:50

Внучка Боярского устроила бесстыжие танцы и чуть все не выронила

07:27

Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

06:22

В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

06:10

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти змею

05:00

Какой сегодня праздник 31 октября 2024: что стоит сделать в этот день

04:35

Будет сиять, как новая: чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях

04:03

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

03:36

Как убрать пятна с дивана: неожиданное средство отчистит все до идеала

03:00

Угроза переноса войны за Днепр: РФ собирает ударный кулак на юге – экспертВидео

Реклама
02:30

Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно "копеечное" средство

02:00

"Гостевой брак": предательница Регина Тодоренко заговорила о коллапсе в отношениях

01:48

Как отказаться от заключения ВВК: адвокат назвала простой порядок действийВидео

01:30

Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

01:00

Прием медицинских справок на ВВК: адвокат объяснила, как защитить свои права

00:50

Войска КНДР бросают в бой против Сил обороны Украины: Кислица назвал срокиВидео

00:22

РФ оккупировала Селидово и еще два села: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

00:18

Актеру-путинисту из "Каменской" вынесли приговор за наркотики в трусах

30 октября, среда
23:25

Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему

23:21

КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять