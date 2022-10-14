'Пока не умолкли пушки, никому не нужен ваш Пушкин': поэт из РФ жестко осудил войну в Украине

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) / Скриншот

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) поддержал снос памятников Пушкину и других российских деятелей в Украине. Он написал скандальное стихотворение, в котором обратился к россиянам и призвал обратить внимание на зверства, которые совершают российские военные в Украине. Своим творчеством Орлуша поделился на личной странице в Facebook.

Он рассуждает о том, что вероятно, даже после окончания войны в Украине Пушкин будет уже никому не нужен, как и другие представители русской культуры.

"Всем, кто плачет по Пушкину: лучше

Запостите фото из Бучи.

Или вам это видеть не больно,

Сносом бюстика недовольны?

Хватит рвать на себе волосьё,

Защищаючи "наше всё".

Вы, ломая ручонки, встали

За обрубок на пьедестале?

Знай, потомок интеллигента:

Все, что "ваше" - вон с постамента.

И пока не умолкли пушки,

Никому не нужен ваш Пушкин,

Да и после-то, если честно,

Будет нуже-ли - неизвестно."

В Сети уже отреагировали на это стихотворение. Кому-то он понравился, а сторонникам "русского мира" - нет.

"Больше всего плюют те, кто даже не скажет без гугл, в каком веке жил этот поэт",

"Это гениально",

"Культура вне политики",

"Пушкин никакого отношения к войне не имеет",

"Буча - и вовсе фейк".

"Вообще все равно. Только одно желание сейчас - чтобы орки ушли из Украины!".

Напомним, 30 июля известный британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве. И предупредил зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. Затем музыкант пылко осудил войну в Украине.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

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