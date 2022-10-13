"Ни мозгов, ни совести": Гордон показал безумную Надежду Бабкину в Мариуполе

Бабкина / скриншот из видео

Певица из РФ Надежда Бабкина (известная своими низкопробными псевдонародными песнями), которая упорно поддерживает развязанную диктатором Путиным войну в Украине, записала видео из разрушенного Россией Мариупольского театра.

Об этом на своей странице в Instagram, написал украинский журналист Дмитрий Гордон. "Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего", - написал он.

Я нахожусь сейчас в Мариуполе в русском драматическом театре. Вот, что от него осталось. На входе встретили мужичка - ни дома, ни семьи ничего. И он приходит сюда, чтобы и помогать и веру себе вернуть. Есть внутри желание жить, восстановить все. Поэтому я приехала сюда поддержать людей. Все это жутко и не понимаешь, как это может быть в 21 веке", - говорит Бабкина, имея ввиду очевидно зверства своей террористической родины России.

А дальше Бабкина несет бред о театре. "Русский драматический театр. И вдруг все переименовали. Слово "русский" убрали. И остался он областным украинской принадлежности. А на самом деле это русский драматический театр", - говорит перекроенная исполнительница.

Мораль сей басни такова, что нужно поддерживать друг друга в "русском драматическом театре". "Надо поддерживать. Это наши люди", - сипит "народная".

Напомним, ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.

"Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

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