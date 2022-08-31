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Надежда Бабкина на фото скривила гнусную ухмылку возле развалин драмтеатра в Мариуполе

31 августа 2022, 20:50

Бабкина, нагло и задорно улыбаясь, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.

Бабкина, Мариуполь
Бабкина на фото скривила гнусную ухмылку возле развалин драмтеатра в Мариуполе / Svoi.city, Telegram Бабкиной

Певица из РФ Надежда Бабкина (известная своими низкопробными псевдонародными песнями), которая упорно поддерживает развязанную диктатором Путиным войну в Украине, устроила сверхциничную фотосессию во временно оккупированом Мариуполе.

Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.

"Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

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Бабкина
Бабкина, драмтеатр

Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

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